«Мне даже сны снились на иврите»: Кирилл Сафонов сменил имидж ради съемок в израильском сериале

Проживающий в Израиле актер Кирилл Сафонов признался, что пытается построить карьеру на местном телевидении. Ради съемок в сериале он кардинально сменил имидж и активно изучает язык.

«Сейчас у меня новая стрижка… это как раз для съемок в израильском сериале, я собираюсь вернуться к тому языку, который у меня был в 2006–2007 году. Я уже практически свободно говорил на иврите, мне даже сны снились на иврите. За 15 лет я потерял очень много слов», - приводит слова Сафонова StarHit.

Актер отметил, что уже сейчас разговаривает без акцента, но пока его словарный запас недостаточен для свободного владения языком. Кроме того, Сафонов заявил, что жизнь в Израиле непростая.

«Жизнь в Израиле — это как Алиса в Зазеркалье, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. Поэтому непросто», — разоткровенничался актер.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Татьянин день» пытается привлечь новых зрителей и заработать как можно больше денег, поэтому решил задействовать свою жену, экс-солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву. Вместе артисты гастролируют по Израилю с музыкальным спектаклем под названием «Две судьбы».