«Мне было запрещено говорить в кадре»: Бородина раскрыла сложности работы с Собчак

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о сложностях работы с Ксенией Собчак. Она заявила, что ей даже запрещали говорить, когда они вместе появлялись в кадре.

На пике популярности реалити-шоу «Дом-2» его ведущими были Бородина и Собчак, за взаимоотношениями которых зрители следили не меньше, чем за союзами участников. Коллеги постоянно соперничали за внимание, и Ксения Анатольевна в этой борьбе выигрывала. При этом, как призналась Ксения Бородина, в первое время у них все было хорошо.

«Мы сработались. Ксюха даже и в светское общество стала меня выводить», - рассказала телеведущая в шоу на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Однако со временем работать двум девушкам становилось все сложнее. Пиком стал момент, когда Собчак отчитала коллегу, и это засняли на камеру. По мнению Бородиной, это была ошибка продюсеров. Им было нужно не распространять эти кадры, а решать конфликт ведущих.

Когда же Ксения Собчак покинула проект, блогер оказалась только рада. Но несмотря на это, сейчас обиды на бывшую коллегу она не держит.

«Работать с Ксюшей было сложно. Подстраиваться было сложно. В момент, когда она ушла, я как будто задышала и раскрылась. Мне стало легче, потому что мне было запрещено говорить в кадре», - поделилась Ксения Бородина.

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