«Это было очень жестоко»: Ксения Бородина рассказала о травле в школе из-за дорогих вещей из Италии

Телеведущая Ксения Бородина вспомнила о травле в школе. По словам блогерши, это было связано с дорогими вещами из Италии, которые привозила мама.

Подробности привел сайт StarHit.

Известно, что мать Бородиной уехала из России после развода. С пяти лет Ксению воспитывал отчим-итальянец. Мать Бородиной привозила из-за границы вещи, которые в России было не найти.

«Учительница ставила меня к доске и говорила: „Смотрите, вот вы все в „Детском мире“ одеваетесь, а ей вещи из Италии привезли“. И это было, конечно, очень жестоко», - призналась Бородина и добавила, что хотела быть, как все, так как их приучали к этому.

Приходя домой, Ксения просила родителей покупать все вещи в «Детском мире».

Летом 2023 года Бородина отправилась в отпуск в Италию с дочерьми. Семья навестила отчима Дженни, с которым ее мать впоследствии развелась. Несмотря на это, ведущая сохранила теплые отношения с бывшим родственником и до сих пор восхищается им. Родной отец ведущей умер – это произошло несколько лет назад. Бородина говорила, что поведение родного человека нанесло травму, которая не прошла даже после его ухода из жизни.