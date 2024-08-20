«Мне было ужасно стыдно»: ведущая Первого канала рассказала, как голодала после переезда в Москву

Телеведущая Ирина Муромцева рассказала о том, как после переезда в Москву голодала и решилась на отчаянный шаг, чтобы просто поесть. Она дала интервью WomanHit.ru.

Ведущая и продюсер Первого канала рассказала о детстве и семье. Она родилась в Ленинграде в семье военных. Все было как у всех, пока не пришла беда. Ее отца – полковника сократили из армии. Он начал пить, а после у мужчины обнаружили болезнь Паркинсона.

«С этого момента он уже не пил, но болезнь прогрессировала, и папа очень менялся. В тот сложный период у меня появилось огромное желание уехать в Москву и начать свою собственную самостоятельную жизнь. Стать кем-то, чтобы не зависеть от обстоятельств, чтобы это не разрушило меня так, как моего отца», – поделилась Ирина.

Она призналась, что это был для нее урок. Девушка поняла, что надо достойно проходить жизненные испытания, бороться за себя, близких. Но переезд в столицу оказался не таким простым.

«Первые полтора года плохо помню», – поделилась ведущая.

Муромцева сначала снимала комнату, а после появления первых денег – квартиру. Но ей хватало средств лишь на жилье на окраинах Москвы.

«Было очень тяжело, иногда голодала. Перед глазами всплывает ситуация, когда я захожу в магазин, беру с прилавка две упаковки с творожной массой, засовываю их под куртку и выхожу из магазина. Мне было ужасно стыдно!» – рассказала звезда.

Ирина призналась, что помнит случившееся до сих пор, но ей очень хотелось просто поесть.

«Это поступок отчаявшегося человека», – добавила женщина.

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