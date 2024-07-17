«Лично утвердил меня»: Гришаева рассказала о совместных съемках с Джеки Чаном

Известная актриса Нонна Гришаева вспомнила, как в 1996 году снималась в фильме «Первый удар» вместе с Джеки Чаном. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась артистка, на кастинг той киноленты, помимо нее, пригласили многих красивых российских актрис. Гришаева отправилась на пробы, находясь на третьем месяце беременности, поэтому не рассчитывала, что продюсеры утвердят ее на роль.

«Вдруг через два месяца звонят и говорят, что Джеки Чан лично утвердил меня. А я уже на пятом месяце… Ну что было делать? Нельзя же было отказываться от такого предложения, еще и в те голодные годы», — поделилась знаменитость.

Гришаева уточнила, что на съемках актерам приходилось выполнять множество трюков, однако по-настоящему опасных ситуаций во время съемок картины почти не было. Она также рассказала, что Джеки Чан во время съемочного процесса даже не догадывался, что его партнерша беременна.

«Джеки я только в последний день призналась, что беременна. Он был очень удивлен и сказал, что я very professional actress», — резюмировала актриса.

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