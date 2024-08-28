«Мне было плохо»: Клава Кока сообщила об ухудшении здоровья на Камчатке
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Популярная певица Клава Кока рассказала, что ей стало плохо во время пребывания на Камчатке. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Как призналась исполнительница, ей удалось пройти удивительное приключение на Камчатке, которое закончилось печально. У звезды ухудшилось здоровье. Она уточнила, что с трудом смогла долететь до Москвы, где была госпитализирована. Певица выложила фото под капельницей.
«И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо – я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», – заявила артистка.
Напомним, Клава Кока уже долгое время счастлива в отношениях с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Сначала поклонники считали, что у звезды с блогером контракт, но они эту информацию опровергли.
Ранее мы писали, что Клава Кока вместе с бойфрендом застряла на горящем острове Мадейра.
Также Клава Кока похвасталась результатом похудения.