«Мне было плохо»: Клава Кока сообщила об ухудшении здоровья на Камчатке

Как призналась исполнительница, ей удалось пройти удивительное приключение на Камчатке, которое закончилось печально. У звезды ухудшилось здоровье. Она уточнила, что с трудом смогла долететь до Москвы, где была госпитализирована. Певица выложила фото под капельницей.

«И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо – я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», – заявила артистка.

Напомним, Клава Кока уже долгое время счастлива в отношениях с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Сначала поклонники считали, что у звезды с блогером контракт, но они эту информацию опровергли.

Ранее мы писали, что Клава Кока вместе с бойфрендом застряла на горящем острове Мадейра.

Также Клава Кока похвасталась результатом похудения.