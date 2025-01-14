«Мне было плевать»: Тина Канделаки раскрыла правду об отношениях с молодым мужем

Телеведущая Тина Канделаки откровенно рассказала об отношениях с супругом, который моложе нее на 12 лет. В личном блоге журналистка призналась, что на первом свидании с будущим мужем сама оплатила счет в ресторане.

По мнению знаменитости, при выборе партнера важно обращать внимание в первую очередь на его внутренние качества и на свои ощущения рядом с ним. В качестве примера Тина Канделаки привела свою историю, признавшись, что она сама оплатила счет в ресторане на первой встрече с мужем. Телеведущая подчеркнула, что ее не волнует мнение окружающих на этот счет.

«Выбирая себе равного партнера, смотрят не на счет в банке, а на „счет“ в голове. Насколько он перспективен, насколько вы похожи во взглядах, насколько вам комфортно, и множество других факторов. Я никогда не скрывала, что на первой встрече со своим будущем мужем оплатила счет сама. И мне было плевать, потому что я всегда смотрела на ум человека», — заявила Тина Канделаки.

Журналистка также посоветовала подписчикам «не искать себе золотую монетку, чтобы красоваться, а смотреть глубже», чтобы построить счастливые отношения.

Напомним, Тина Канделаки состоит в браке с бизнесменом Василием Бровко, который моложе нее на 12 лет, с 2015 года. В 2023 году появились слухи, что у пары родился сын, но официального подтверждения этой информации не было. У знаменитости также есть двое детей от первого брака с предпринимателем Андреем Кондрахиным — 25-летняя дочь Мелания и 23-летний сын Леонтий.

Ранее мы писали о том, что Тина Канделаки высказалась о Дне святого Валентина, назвав его «искусственным праздником».