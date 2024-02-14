«Искусственный праздник»: Тина Канделаки высказалась о Дне святого Валентина
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Журналистка и телеведущая, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки ответила на вопрос, празднует ли с мужем День всех влюбленных. 48-летняя знаменитость сообщила, что 14 февраля – это «лишний повод выразить свою любовь». При этом она назвала День святого Валентина искусственным праздником.
Своим мнением Канделаки поделилась в Telegram-канале.
«Если жизнь дает лишний повод выразить свою любовь, почему бы им не воспользоваться? Хотя, конечно, для нашей страны это искусственный праздник, который возвели в культ именно маркетинговые стратегии» - сказала Канделаки.
Она напомнила, что наши родители на отмечали День влюбленных. При этом поколение миллениалов еще в школе узнало о нем, когда стали раздавать открытки в форме сердец.
Канделаки рассказала, что про 14 февраля нет «приличных фильмов», но посоветовала сегодняшним вечером посмотреть мелодрамы и комедии в обнимку с любимым человеком.
Журналистка посоветовала «поздравить свою вторую половинку и не забывать про наши традиционные российские праздники».
Ранее мы писали о результатах опроса, согласно которому почти 23% россиян назвали День святого Валентина подростковым праздником.