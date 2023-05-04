«Мне было очень больно»: Лайма Вайкуле о последней встрече с Валентином Юдашкиным

Новость о смерти прославленного модельера Валентина Юдашкина шокировала общественность. Многие знали, что в 2016 году кутюрье поставили страшный диагноз – рак почки. Но он все равно продолжал много работать и даже выпускать коллекции. Певица Лайма Вайкуле поделилась воспоминаниями о знаменитости. Она вспомнила то время, когда он еще работал визажистом. Это было в начале его карьеры.

Исполнительница отметила, что в советское время Юдашкина знал каждый косметолог. Он учил рисовать на лице и даже был членом жюри на международном конкурсе.

«Он был лучшим визажистом, которого я когда-либо видела. Он потрясающе делал грим», — рассказала Вайкуле.

В последний раз артистка виделась с Валентином Абрамовичем в 2021 году на дне рождения общего друга. Когда она узнала о болезни кутюрье, то была очень расстроена.

«Когда его увидела мне было очень больно. Он сильно похудел, изменился. Но такой же был замечательный. Никогда не показывал, что ему плохо, что он болеет», – вспоминает звезда.

Лайма отметила, что Юдашкин своим обаянием влюблял в себя каждого. Мужчина всегда был с улыбкой на лице.

Ранее мы писали о том, как дочь и жена Валентина Юдашкина сделали первые публикации после его смерти. Также 3 мая в Россию вернулась певица Алла Пугачева. Она собирается посетить похороны Юдашкина, с которым дружила 30 лет.