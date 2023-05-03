Дочь и жена Валентина Юдашкина сделали первые публикации после его смерти

Дочь и жена умершего 2 мая модельера Валентина Юдашкина Галина и Марина Юдашкины сделали первые публикации после его кончины.

В постах родные кутюрье сообщили о дате прощания.

В публикации супруги Юдашкина говорится: «Дорогие друзья! Официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище».

Дочь модельера Галина написала на своей странице то же самое, но добавила, что «прощание открытое».

Под постом вдовы Юдашкина отметились многие звезды. Ведущая Екатерина Стриженова написала: «Светлая память». Дизайнер Игорь Гуляев оставил слова поддержки: «Марина, сил тебе и всей вашей семье пережить это горе. Держись!»

Напомним, 3 мая в Россию вернулась певица Алла Пугачева. Она собирается посетить похороны Юдашкина, с которым дружила 30 лет.