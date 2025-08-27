«Мне было неприятно»: сын Николая Расторгуева заявил об обиде на отца

47-летний сын Николая Расторгуева рассказал про суровый характер отца. Его слова передает Kp.ru.

Павел Расторгуев заменит отца в этно-опере «Князь Владимир». Примечательно, что Павел не имеет музыкального образования и впервые выйдет на сцену как артист. По его словам, отец участвует в подготовке к выступлению и, порой, бывает с ним суров, указывая на недочеты.

«Отец всегда суров. Николай Вячеславович указал мне на какие-то моменты, объяснил, где я неправильно спел, а где, наоборот, хорошо вышло. Он не то чтобы специально критикует. Просто он, как профессионал, все шероховатости сразу замечает», — заявил Павел.

Также Павел опроверг слухи о том, что долгое время не общался с отцом, когда тот ушел из семьи. При этом, по словам Павла, в подростковом возрасте у него была обида на Николая.

«Конечно, как ребенку мне было неприятно. Но отец не прекратил со мной общение, у нас с ним все хорошо складывалось. И с отцом всегда общались, и с младшим братом», — резюмировал он.

