Как Алла Пугачева повлияла на развод внука Никиты Преснякова

Позиция Аллы Пугачевой повлияла на брак внука Никиты Преснякова. Об этом сообщает Kp.ru.

В августе 2025 года Никита объявил о разводе с Аленой Красновой. Певец отметил, что разошелся с моделью с благодарностью за прожитые годы. При этом он не стал называть причин расставания, попросив подписчиков не лезть в его жизнь.

По информации источника, на развод пары повлиял отъезд из России и политическая позиция Аллы Пугачевой. Продюсер Леонид Дзюник утверждает, что Пресняков не справился с финансовыми трудностями: он остался без поддержки бабушки и матери Кристины Орбакайте, у которых теперь нет постоянной работы.

«Деньги закончились. Алена — дочь успешного бизнесмена, привыкла к роскоши. А тут и у ее папы, по слухам, начались финансовые сложности, он уже не мог обеспечивать дочь и ее мужа за границей. Да и у Пугачевой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги. Мама Никиты Кристина Орбакайте — хорошая артистка, но из-за отъезда Пугачевой за границу осталась без постоянной работы», — сообщил продюсер.

Леонид отметил, что Орбакайте содержит муж, которому «не под силу» помогать семье Никиты.

По мнению продюсера, переезд Преснякова в США является ошибкой: за границей высокий уровень конкуренции среди музыкантов.

