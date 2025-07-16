«Мне было неприятно»: Елена Борщева рассказала о ревности в браке и кризисах

Недавно экс-участница Comedy Woman Елена Борщева и ее муж, бодибилдер Валерий Юшкевич, отпраздновали 20-летие совместной жизни повторной свадьбой. В интервью Леди Mail актриса рассказала, через какие испытания им пришлось пройти за два десятилетия и как им удается сохранять гармонию в отношениях.

Супруг Борщевой — успешный тренер по фитнесу, чемпион международных соревнований. Его профессия не раз вызывала вопросы у окружающих.

«Было время, когда близкие и не очень люди говорили мне: "Ты не переживаешь за мужа, ведь он персональный тренер, занимается с красивыми девушками? Неужели ты совсем не ревнуешь?" Я отвечала так: "Я уверена в муже, он никогда не давал мне поводов для подобных мыслей". Не скрою, случались ситуации, когда женщины обращали на него внимание и мне было это неприятно, но Валера всегда вел себя в подобных случаях очень достойно — как настоящий, верный семьянин», — поделилась Елена.

Однако ревность — не единственное, что проверяло их союз на прочность.

«У мужа был кризис среднего возраста, когда он задумывался, правильно ли он живет, тем ли делом занимается. И это, конечно же, отражалось на семейной жизни. Да и я переживала не самые простые моменты, не без этого», – отметила Борщева.

Она подчеркнула, что им удалось преодолеть проблемы благодаря поддержке и разговорам. Они не только говорили, но и слушали друг друга. Кроме того, им очень помогало чувство юмора.

«Корень любого кризиса в отношениях — личностные кризисы его участников», — считает артистка.

Чтобы сохранить страсть, пара регулярно устраивает романтические моменты наедине.

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