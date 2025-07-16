Илья Авербух и Лиза Арзамасова улетели из России после скандала из-за интервью Собчак
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Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова отправились в отпуск во Францию после скандального интервью, в котором хореограф раскрыл детали знакомства с женой. В соцсетях супруги поделились совместным романтическим снимком.
Несколько дней назад звезда «Папиных дочек» вместе с мужем отправилась в путешествие по Франции. Свой маршрут они начали в Ницце, затем поехали в Канны, а сейчас отдыхают в Сен-Тропе. В личном блоге Арзамасова опубликовала свежее селфи с Авербухом и поблагодарила его за отпуск.
«Настроение дня – нежнейшая благодарность мужу за чудеса и сюрпризы каждого дня отдыха. Каждую минуту оставлю в сердце, сопровожденную словом «спасибо» навсегда!» - написала Лиза на своей странице в соцсети.
К слову, еще в мае супруги пытались выйти из скандала, в который попали после интервью фигуриста журналистке Ксении Собчак. Илья Авербух в беседе с телеведущей рассказал, что познакомился с Арзамасовой, когда она была еще несовершеннолетняя, но у нее уже «все было». Эти слова возмутили поклонников пары, и постановщику ледовых шоу пришлось публично извиняться.
Ранее стало известно, сколько Илья Авербух заработал на бизнесе.