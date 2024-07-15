«Мне было некомфортно»: Виктория Боня после поражения высказалась об участниках «Выжить в Дубае»

Блогер Виктория Боня покинула шоу «Выжить в Дубае» и упрекнула членов звездной команды, блогеров Оксану Самойлову, Сашу Стоуна, Торнике Квитатиани, рэпера Джигана и юмористку Надежду Сысоеву в недостойном поведении.

«Мне было некомфортно находиться в этом коллективе. Я пришла туда, чтобы получать удовольствие от крутейших испытаний. Но я увидела, что люди пришли для того, чтобы правдой и неправдой получить деньги, даже наступив кому-то на лицо. Или спрятать свою мужскую красоту, сжаться до маленьких размеров – лишь бы тебя не заметили», — отметила Виктория в своем блоге.

Блогер попросила поклонников не жалеть ее, так как она проиграла сопернику из народной команды в честной игре. Кроме того, Виктория назвала себя воином и отметила, что осталась достойным человеком. Она не стала скрывать, что заранее была готова к поражению.

«Я каждую секунду практиковала свою внутреннюю честность! А это делать очень сложно, когда вокруг тебя люди, на которых нельзя положиться», — заключила модель.

Ранее Надежда Сысоева назвала себя жертвой спланированной травли после ее участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Юмористка заверила, что негативная реакция в Сети на ее поведение в кадре никак не задевает ее.