«Это анорексия»: Дана Борисова не ест по три дня

48-летняя Дана Борисова рассказала, что испытывает страх еды и может не принимать пищу по 2-3 дня. По ее словам, это пригождалось во время участия в реалити-шоу.

Подробности Борисова привела в беседе с Teleprogramma.pro.

Ведущая заявила, что всегда страдала расстройством пищевого поведения и порой оно возвращается.

«Это анорексия, у меня страх еды», - поделилась Борисова.

Для ведущей пищевой инстинкт на последнем месте.

«Есть еда — я поем, если ее нет, то я есть не буду, могу спокойно не принимать пищу по 2–3 дня», - сообщила ведущая.

Иногда ей приходится обращаться с данной проблемой к психологу, несмотря на это анорексия не уходит окончательно.

Ранее Борисова рассказывала, в каких рехабах лежала, и дала совет на этот счет певице Глюкозе.