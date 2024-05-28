«Дети выросли, и я кайфую»: Климова пожаловалась на трудности материнства

Екатерина Климова призналась, что потеряла «вкус к жизни» после четырех родов. Актриса поделилась откровением с Hello!.

Екатерина Климова является многодетной мамой. В новом интервью она рассказала про отрицательную сторону материнства. Как выяснилось, после рождения наследников Климова потеряла «вкус к жизни»: долгие годы она делала все на благо семьи, забывая про свои интересы. По словам Екатерины, у нее появилось свободное время только тогда, когда дети выросли.

«А сейчас дети выросли, я поняла, что у меня появилось время, и я так кайфую! Даже просто бесцельная прогулка мне нравится, просто выйти погулять не с коляской или, когда нужно бежать куда-то по работе, а для себя. В этом смысле вкус к жизни появился только сейчас», — высказалась знаменитость.

Климова отметила, что в последние годы разделяла увлечения детей. Она ходила на футбол с сыновьями, занималась вокалом с наследниками, а сейчас благодаря младшей дочке увлеклась верховой ездой.

«Я, честно говоря, натура увлекающаяся, и хобби все время меняются, поэтому, наверное, я пошла в актрисы. Мне это очень нравится, особенно в последнее время, когда делаешь не для чего-то и не для кого-то, а только для себя», — пояснила Климова.

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