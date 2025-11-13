«Мне было 17 лет!»: тайная жена Михаила Муромова раскрыла, как ее «клеил» певец

Тайная жена певца Михаила Муромова Вера Сапронова вспомнила, как развивались отношения с ним. Женщина познакомилась с артистом еще будучи совсем юной.

В 1985 году Вера работала на Гостелерадио звукорежиссером, куда однажды и пришел певец. Сапронова взяла у Муромова автограф и, наслушавшись об артисте хвалебных речей, пошутила, что от таких, как он, надо рожать детей. Но на этом их встреча завершилась.

Спустя несколько дней Вера и Михаил встретились на мероприятии. Певец тогда пытался всячески поразить юную девушку.

Через некоторое время Сапронова сказала легенде советской эстрады: «Муромов, ты меня клеил тогда по полной, а мне было 17 лет!». Как пояснила экс-избранница звезды, она не знала, сколько ему лет, но понимала, что артист намного старше.

Отношения Веры и Михаила длились 16 лет, женщина родила ему сына, но понимала, что Михаил никогда на ней не женится. Несмотря на это, певец был счастлив, когда узнал о беременности спутницы.

«Знаете, когда он начал заботиться о нас, то у него карьера пошла вверх — это можно посмотреть по датам. А потом, когда мы стали расставаться, все пошло хуже», — призналась она в разговоре с Андреем Малаховым.

Именно Сапронова помогла Михаилу написать главный хит «Яблоки на снегу».

Напомним, сын Муромова от Веры Сапроновой умер шесть лет назад из-за оторвавшегося тромба.