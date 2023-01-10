Анастасию Волочкову ожидает суд за долги

О движимом и недвижимом имуществе дивы ходят легенды.

Тут и Maybach за 15 млн. рублей, и загородный особняк за $2 млн, и жилье в элитных районах Москвы и Петербурга, и какие-то бесчисленные квартиры в Астрахани, доставшиеся от Игоря Вдовина…

По некоторым сведениям, Анастасия тратит на содержание своей недвижимости до 1 млн рублей ежемесячно.

Тем удивительнее размер суммы, из-за которой ФНС России была вынуждена подать на Волочкову иск в суд: 51 598 рублей.

Примерно столько платит Настя раз в тридцать дней за свой дом в Николо-Урюпино. Может, просто позабыла про очередной платеж?

Непонятно и то, как экс-балерину выпустили в Мале.

Известно, что при долге свыше 30 тысяч рублей за коммуналку в российских аэропортах у туристов возникают серьезные проблемы.

Около года назад Волочкова задолжала за ЖКУ без малого миллион. Но успела продать что-то из недвижимости, что-то сдала – и быстренько покрыла недостачу.

Сейчас, в предсвадебной суете, видимо, не успела. Тверской суд столицы уже назначил заседание по рассмотрению иска о недоимке.