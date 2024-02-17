«Мне больно дышать»: певица Ирина Тонева откровенно рассказала о тяжелых расставаниях

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева много лет счастлива в браке с танцором Алексеем Брижой. За плечами у исполнительницы ряд громких романов. В интервью на YouTube-канале NEWS.ru певица рассказала о своих прошлых отношениях и поделилась, как переживала расставания.

«Помню, один раз пришла домой, просто бахнулась на колени в истерике, в слезах: „Ну, пожалуйста, помоги, Боже! Я же больше не могу. Мне больно дышать…“ На следующий день проснулась — и какой-то щелчок», — призналась Ирина Тонева.

Также певица рассказала, сколько времени ей требовалось, чтобы прийти в себя после расставаний.

«Максимально, наверное, полгода. Ну, или сколько-то месяцев… Но не больше полугода. Самые яркие, наверное, месяц», — поделилась артистка.

Несмотря на череду болезненных разрывов, Ирина Тонева все же нашла личное счастье. Певица более 10 лет состоит в браке с хореографом Алексеем Брижой. Однако у супругов до сих пор нет детей. Артистка признается, что думает о детях и планирует детей в ближайшее время.

«Планирую ли я декрет в ближайшее время? Планирую-планирую, да. Но, знаете, распоряжается Всевышний», — призналась Ирина Тонева.

Ранее сообщалось о том, что певец Дмитрий Бикбаев, который был участником и финалистом седьмого сезона шоу «Фабрика звезд», рассказал, что на проекте все происходило по сценарию.