Был сценарий: раскрыта изнанка проекта «Фабрика звезд»

Российский певец Дмитрий Бикбаев был участником и финалистом седьмого сезона проекта «Фабрика звезд». 35-летний артист рассказал, что на шоу все происходило по сценарию.

«На самом деле в нашей „Фабрике“ был определенный сценарий», — признался он в интервью Яне Чуриковой на YouTube.

Каждому из участников ставили определенную задачу, сценаристы также продумывали сюжетные ходы. В частности, организаторы регулировали взаимоотношения солиста группы «БиС» с Анастасией Приходько. Однако он подчеркнул, что тепло относится к своей коллеге.

Создатели шоу заранее продумали, как будут общаться его участники.

«Создавались конфликты, строилась драматургия, чтобы зрителям было интересно следить за происходящим», — добавил он.

Ранее Дмитрий Бикбаев раскрыл правду о романе артистов Влада Соколовского и Юлии Паршуты в шоу «Фабрика звезд». Он признался, что его экс-коллега по дуэту действительно был влюблен в исполнительницу, причем сильно.