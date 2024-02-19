Победитель шоу «Песни» TERRY считает, что Валя Карнавал обладает красивым голосом

Победитель шоу «Песни» TERRY (Олег Терновой) считает, что Валя Карнавал обладает красивым голосом. Артист поделился откровением с изданием «Страсти».

Современная эстрада взяла курс на омоложение. Валя Карнавал, Катя Адушкина и многие другие дарования выступают наравне с именитыми артистами, и некоторых из них подобная тенденция не устраивает. По их мнению, представители нового поколения не могут выступать на сцене, не имея музыкального образования. В беседе с изданием «Страсти» Олег поделился своим мнением на этот счет.

В первую очередь, он считает, что появление новых артистов — это прогресс, «который не остановить». Вот почему TERRY положительно относится к выступлениям Карнавал, Адушкиной и других поющих блогеров. Кроме того, он отметил, что у Вали есть «много прикольных и качественных треков».

«У Карнавал есть много прикольных, качественных треков, которые написаны профессионалами своего дела. Они в совокупности с красивым голосом и личностью Вали становятся большими хитами, от этого слушать их не менее приятно», — высказался артист.

Полное интервью Олега о любви и творческом кризисе читайте здесь.