Маргарита Симоньян рассказала о выходе последнего фильма Тиграна Кеосаяна. Об этом стало известно из соцсетей.

Маргарита Симоньян рассказала, что 2 октября в онлайн-кинотеатрах состоится премьера последней работы ее покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Фильм называется «Семь дней Петра Семеныча».

«Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — обратилась к подписчикам она.

В комментариях поклонники поддержали Симоньян: «Будем смотреть обязательно! Храни Вас Бог!», «Будем смотреть и вспоминать мастера». Добавим, что на портале «Кинопоиск» картину оценили на 7,2 из 10.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года после девяти месяцев в коме. У режиссера были серьезные проблемы с сердцем.

Ранее мы писали о том, что Кеосаян в последнем интервью заявил о привлекательности Симоньян как женщины.