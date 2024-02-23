«Мне без них тоскливо»: Мария Голубкина рассказала, как живут в Европе ее дети от Николая Фоменко

Актриса Мария Голубкина не любит вдаваться в подробности своей личной жизни. Однако в беседе с писательницей Татьяной Устиновой она рассказала, где сейчас живут ее дети и почему она не виделась с ними уже 2,5 года.

Интервью с Голубкиной вышла на YouTube-канале Центральное Телевиденье. В нем актриса призналась, что ее наследники, дети от заслуженного артиста РФ Николая Фоменко, сейчас проживают в Берлине. Там они пытаются построить бизнес.

Вот уже несколько лет Мария не виделась с детьми. В первое время она даже ругала их за решение покинуть Россию, но теперь с пониманием относится к желанию открывать новые горизонты.

«Они немецкого не знают. Я им всегда говорила, что его надо учить. А они все на французский налегали. Мне без них тоскливо, но я не имею никакого права держать их рядом с собой только из-за того, что мне без них скучно», — заявила Голубкина.

Ранее требующая алименты от Павла Прилучного Агата Муцениеце отправила детей на первые заработки. Так, юные наследники оказались на слете финансовой грамотности.