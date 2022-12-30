«Мне абсолютно все равно»: Лев Лещенко лишится близких на Новый год

В преддверии Нового года все думают о том, как же его все-таки встречать. Кто-то будет дома с семьей, кто-то с друзьями, ну, а некоторые предпочтут бой курантов отсчитывать на работе. Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что пока не знает, как для него пройдет этот праздник. Но скорее всего не будет ничего необычного.

Певец рассказал, что ничего не планировал на 31 декабря, поэтому для него еще самого сюрприз, что произойдет в Новый год. Он отметил, что скорее всего будет встречать праздник на сцене, даря людям свое творчество. В таком случае он, конечно, будет не с близкими людьми. Но, а если получится вырваться, то он проведет торжество «дома, под елкой».

При этом Лев Лещенко не собирается слишком изощряться в плане блюд на новогодний стол. В его понимании праздник – это не повод готовить гастрономические излишества. «Все как обычно: огурцы, помидоры, рюмка шампанского. Я не пью и мало ем, поэтому мне абсолютно все равно, что на столе. Буду смотреть Огонек», — подытожил певец.

К слову, недавно певица Ани Лорак тоже высказывалась по поводу того, что осталась в Новый год без семьи.