«Меня предупреждали»: Леонид Агутин обратился к проживающей в США дочери

Певец Леонид Агутин трогательно поздравил проживающую в США дочь Елизавету с днем рождения. Он отметил, что их с Анжеликой Варум ребенку исполнилось уже 25 лет.

«Вот так оно и бывает. Меня предупреждали, а я все как-то легкомысленно...А, впрочем, как еще? Вот младшенькой уже 25! То есть, при самом хорошем стечении обстоятельств — ты жив и наблюдаешь за своими взрослыми детьми. Так что, спасибо за все», - приводит Газета.Ru слова музыканта.

Он признался, что гордится дочерью, а также назвал ее крутой и невероятно талантливой артисткой.

«Спасибо судьбе, что выбрала меня стать твоим отцом. Это честь для меня», —заключил исполнитель хита «Босоногий мальчик».

Известно, что дочь Агутина и Варум с детства проживает в Майами. Ее воспитанием занимаются родители Анжелики – композитор Юрий Варум и его жена Любовь. Еще в подростковом возрасте Елизавета основала рок-группу Without Gravity. В 2021 году она получила гражданство США.

Ранее Варум и Агутин неоднократно подчеркивали, что предпочитают не вмешиваться в личную жизнь дочери, но присматривают за ней на расстоянии. Однажды, Леонид даже пригрозил одному из американских бойфрендов Лизы расправой. Позже молодые люди расстались.

Мы также сообщали, что дочь артистов впервые за долгое время решила навестить родителей и приехала в Россию с новым возлюбленным. После новогодних праздников она вернулась в США. Елизавета не стала скрывать в соцсетях, что рада была покинуть Россию и призналась в любви Лос-Анджелесу.