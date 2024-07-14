«Младше меня на 10 лет»: Ярослав Сумишевский рассказал о новой возлюбленной

Музыкант Ярослав Сумишевский рассказал, что живет вместе с новой возлюбленной. Об этом стало известно mk.ru.

После страшной аварии, в которой погибла жена Ярослава Сумишевского, прошло уже три года. Певец рассказал, что недавно начал встречаться с новой девушкой. Артист отказывается выводить в свет пассию, однако некоторые детали о ней он все же раскрыл.

«Да, у меня есть возлюбленная, мы уже живем вместе. Не буду называть ее имя: мы скрываемся. Она младше меня на десять лет. Из Краснодара, тоже музыкант», — рассказал он.

Ранее Сумишевский рассказывал о своей девушке по имени Анастасия. Певец заявлял, что уже познакомил вторую половинку с сыном и родителями. По словам Сумишевского, Анастасия помогла ему справиться с переживаниями, связанными с гибелью жены и отвела артиста к психотерапевту.

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