Младшая дочь Василия Шукшина отказалась от борьбы за права на наследие отца

Младшая дочь Василия Шукшина Ольга не стала оспаривать решение суда, признавшего недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения ее отца. Об этом сообщает Пятый канал.

После смерти писателя авторские права на его работы были распределены между всеми членами семьи. Позже Лидия Федосеевна-Шукшина передала свою долю старшей дочери Марии. Однако это решение не устроило младшую дочь звезд советского кино.

Ольга Шукшина посчитала, что сестра оставила их мать «практически ни с чем» и пыталась оспорить договор, заключенный между Лидией Николаевной и Марией в 2019 году. Весной этого года Таганский суд отказал Ольге в удовлетворении иска.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, сама Лидия Федосеевна-Шукшина была уверена, что передает права лишь в управление, а не полностью отчуждает их в пользу старшей дочери. Только вот в тексте договора говорилось совсем другое:

«Я, Шукшина Лидия Николаевна, финансовых претензий к моей дочери Марии Шукшиной не имею, поскольку регулярно получала от нее свои деньги начиная с 2019 г. С момента подписания нашего договора по авторским правам».

После окончания судебного процесса мир в семье не наступил. Более того, адвокат Вербицкая рассказала порталу «Страсти», что Мария лишила мать еще и доли в квартире в Москве.