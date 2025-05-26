Младшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Елизавета приехала в Россию

Стало известно о возвращении в Россию младшей дочери продюсера Иосифа Пригожина Елизаветы. Несколько лет девушка учится в США.

«Елизавета сейчас в Москве. Когда мы отдавали детей учиться за границу, не было никаких разногласий с другими странами», - сообщил продюсер изданию «Абзац».

Пригожин заявил о гордости за дочь: она получила награду за короткометражный фильм в Лондоне, выступила режиссером и продюсером картины. Также Елизавета получила образование в Швейцарии, поступила в киноакадемию в Нью-Йорке.

«Она не прерывает связь с родиной, приезжает сюда», - отметил Пригожин.

Напомним, у продюсера трое детей. Елизавета родилась в отношениях с Лейлой Фаттаховой.

Ранее продюсер заявлял, что устал от жалоб на жизнь от первой семьи. Пригожин считает: взрослым детям пора его содержать. Он подчеркивал, что дал детям образование, возможности, хотя у самого этого не было.