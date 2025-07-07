Младшая дочь актера Гоши Куценко появилась в Ярославле с загипсованной рукой

Актер Гоша Куценко в компании двух младших дочерей от жены Ирины прибыл в Ярославль, чтобы принять участие в фестивале семейного кино. Правда, одна из девочек появилась с загипсованной рукой, пишет mk.ru.

Заслуженный артист России выступил на мероприятии в непривычном для себя амплуа — он исполнил несколько песен из кинофильмов. Супруга актера Ирина не смога приехать с семьей. Старшая дочь от Марии Порошиной также в этот день была не рядом с отцом.

«Дочь Полина сегодня не смогла поехать, ее сегодня заменила Лида, наш администратор. Я шучу: "Выйди, все равно никто не помнит: вы похожи по возрасту". Остальные девчонки- красотки здесь. Одной одиннадцать лет, второй восемь — приехала с поломанной рукой», — рассказал Гоша Куценко репортеру издания.

Позже за кулисами актер с дочерями передали через mk.ru привет маме, Ирине Скриниченко, и сказали, что в Ярославле у них все хорошо.

«Свет, помаши здоровой ручкой, сделай милое лицо», — обратился артист к младшей дочери, чья левая рука была загипсована и зафиксирована в специальном бандаже.

Ранее мы писали о том, как актер Гоша Куценко признался, что не запоминает свои выступления, когда поет на сцене.