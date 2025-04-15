МХТ снял с репертуара спектакль Константина Богомолова «Карамазовы»

В МХТ имени А. П. Чехова сняли с репертуара спектакль режиссера Константина Богомолова «Карамазовы». 11 апреля постановку сыграли последний раз.

Об этом стало известно из соцсетей. В последние дни театр получал много вопросов о судьбе «Карамазовых».

В ответ на странице МХТ во «ВКонтакте» написали: «История одного из самых значимых спектаклей Константина Богомолова и современного МХТ, начатая в 2013 году, завершилась. Спектакль снят с репертуара по просьбе режиссера».

Театр поблагодарил создателей, участников и поклонников спектакля. В МХТ отметили, что постановка имела «долгую яркую жизнь» и вызывала полемику. «Карамазовы» в постановке Богомолова стали «важной вехой в истории» театра, говорится в сообщении.

Напомним, режиссер «осовременил» роман Федора Достоевского. Спектакль шел 5 часов с 2 антрактами. В нем были задействованы актрисы Дарья Мороз, Марина Зудина, артист Филипп Янковский и другие.

Ранее Богомолов рассказывал, что из Театра «Мельников» его могут уволить в любой момент.