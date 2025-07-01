«Целые выводки щенков плодишь»: Snoop Dogg призвал Павла Дурова притормозить с деторождением

Рэпер Snoop Dogg призвал основателя Telegram Павла Дурова прекратить плодить детей, сравнив их с щенками. Он обратился к миллиардеру в соцсетях.

«Братиш, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного», — написал музыкальный исполнитель.

Дуров ответил с юмором, заявив, что «чтобы понять догга, нужно самому быть доггом», и предложил продолжить обсуждение в Telegram, где готов дать Snoop Dogg «несколько советов».

Напомним, что в июле 2024 года Павел Дуров рассказал в своем Telegram-канале, что благодаря анонимному донорству стал отцом более 100 детей в 12 странах. Всё началось 16 лет назад, когда друг попросил его сдать биоматериал из-за проблем с зачатием. В клинике Дурову сообщили, что у него «дефицитный высококачественный донорский материал», и предложили продолжить сдавать его, назвав это «гражданским долгом».

Недавно предприниматель также объявил, что написал завещание: его дети смогут получить доступ к его состоянию не раньше чем через 30 лет. По его словам, это нужно, чтобы они «жили как обычные люди, учились добиваться всего сами и не зависели от наследства».

Snoop Dogg, в свою очередь, воспитывает четверых детей — трех сыновей и дочь.

Ранее Павел Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции.