Мия оказалась недовольна решением матери: Муцениеце проводила детей от Прилучного в школу

Актриса Агата Муцениеце, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, проводила своих детей в школу 1 сентября. Позже она поделилась в Сети видео с торжественной линейки. Отец Тимофея и Мии, актер Павел Прилучный, на мероприятии замечен не был, передает Vokrug.tv.

Муцениеце призналась, что не смогла пропустить тожественное событие, несмотря на съемки в новых проектах. На видео, опубликованном в Сети, она позирует вместе с сыном Тимофеем. В этом году мальчик стал четвероклассником, и, судя по реакции, рад видеть своих товарищей после летних каникул. Его сестра Мия, наоборот, была в подавленном состоянии. Вероятно, ей не хотелось возвращаться в школу после трехмесячного перерыва.

В какой-то момент девочка даже попросила маму отвести ее домой. Но Муцениеце ответила отказом и сказала, что это невозможно, так как дочке пора приступать к учебе. Мия же оказалась недовольна решением звездной матери, но уже совсем скоро повеселела. Школьница услышала на линейке свою любимую песню и начала подпевать. Актриса же в этот момент с умилением смотрела на дочку. Отец мальчика и девочки на торжественном мероприятии замечен не был. По всей видимости, Прилучный планирует встретиться с детьми после учебы и забрать их на выходные.

Стоит заметить, что это уже не первый случай, когда актер не желает пересекаться с бывшей супругой. Так, Прилучный не пришел на день рождения дочери, праздник по случаю которого состоялся в апреле. Павел поздравил Мию отдельно от Муцениеце.

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