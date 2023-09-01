Ксения Бородина раскрыла стоимость школьной формы дочерей

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге пожаловалась на расходы на школьную форму дочерей. По признанию звезды «Дома-2», в этом году одежда для детей обошлась в 110 тысяч рублей. И в эту сумму она не включила затраты на канцелярию и прочие вещи для учебы.

Бородина воспитывает двух девочек в одиночку и старается делать все, чтобы они всегда были счастливыми. Она никогда не скупится на подарки и считает, что должна время от времени баловать детей. Так, на каждый день рождения звездная мама покупает дорогие украшения Теоне и Марусе и редко ограничивается лишь одним сюрпризом.

Тем не менее, затраты на школьную форму в этом году выбили Ксению немного из колеи. Она призналась, что они ощутимо ударили по ее карману, ведь она не ожидала, что отдаст свыше 100 тысяч, подготавливая девочек к учебе.

«После каждого похода в магазин думаю: «Хорошо, что мама работает». Школьная форма на девочек обошлась в 110 тысяч. И это не считая канцелярии и других расходов», - отметила Бородина.

К слову, перед 1 сентября Ксения переживала, что не сможет посетить первую в жизни Теоны линейку. Дело в том, что в конце августа телеведущая серьезно заболела, из-за чего ей даже пришлось ставить капельницу.