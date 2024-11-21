«Хочется оттянуть жизнь»: Митя Фомин раскрыл, как чувствует себя после 50 лет

Митя Фомин выступает на российской сцене с конца 90-х. С тех пор артист не растерял популярность: он продолжает радовать фанатов, дает новые концерты и записывает альбомы. В этом году исполнитель хита «Все будет хорошо» отметил 50-летие. Певец рассказал, как ощущает себя в новом возрасте.

Митя встретил юбилей в подготовке к шоу «Артист», которое состоялось через 10 дней после его дня рождения.

К своему возрасту Фомин старается относиться философски. Он честно признается, что это не та дата, которую хочется приблизить. Вместе с тем, певец замечает, как меняются его приоритеты и ценности. Артист назвал интересным этот процесс.

«Мне все чаще хочется оттянуть жизнь, посмаковать моменты, насладиться ими подольше и более качественно. Думаю, это связано и с возрастом в том числе», — цитирует его Kp.ru.

Но певец не расстраивается из-за цифр в паспорте и понимает, что это только начало. Фомин признался, что пребывает в предвкушении от грядущих событий жизни.

Ранее 57-летняя сестра певца Мити Фомина вышла замуж во второй раз за итальянца. Подробнее читайте здесь.