«Мисс Россия-2018» залезла на пальму для съемки в бикини и застряла

Обладательница титула «Мисс Россия-2018» Юлия Полячихина столкнулась с трудностями во время съемки на пальме. Модель пришлось снимать с дерева сотрудникам отеля. Об этом она рассказала в личном микроблоге.

Звезда опубликовала видео, на котором показала, как рабочие помогали ей спуститься на землю. Для эффектных кадров Юлия решила залезть на высокую пальму. Она была в бикини.

«Стрессую...Черепашки внизу для подстраховки», — пошутила модель.

Напомним, что Полячихина счастлива в отношениях с бизнесменом Рустамом Тарико. У них есть двое детей – сыну Лео три года, а дочери Розе – два. Поклонников удивляло, что во время беременностей девушка не делилась фотографиями с округлившимся животом. Но Юлия отвечала, что прост не хотела делиться сокровенными моментами из жизни.

Девушка рассказывала, что ее вторые роды были в Италии. А первенца модель родила в Москве. В России отношение врачей ей понравилось намного больше.

Ранее модель Мария Погребняк назвала условие для того, чтобы показать своего возлюбленного. Аудиторию интересовал вопрос, когда знаменитость уже покажет своего избранника, о котором она говорила после развода с футболистом Павлом Погребняком. Напомним, что у них есть трое сыновей.