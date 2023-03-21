«Мишке лучше»: Тодоренко сообщила о состоянии сына после третьего вызова скорой помощи

32-летняя певица, ведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала о состоянии сына после травмы головы. Она показала прибывших к месту отдыха врачей скорой помощи.

«Это уже третий раз за полгода», - призналась актриса.

Прибывшие медики рекомендовали пройти полное обследование, чтобы избежать рисков сотрясения мозга. Мальчику в больнице сделали рентген головы, его проверили невролог, терапевт и офтальмолог.

Тодоренко успокоила фанатов: «Мишке лучше, голова не кружится, тошноты нет».

Актриса призналась, что не отчаивается, потому что понимает: «быть мамой мальчиков – это экстрим». «И ведь я этому экстриму содействую», - заключила Тодоренко.

Первым о травме головы рассказал певец Влад Топалов. По его словам, мальчик ударился головой во время развлечений в бассейне.