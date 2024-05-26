«Мишаня умер»: еле сдерживающая слезы Буланова рассказала об уходе из жизни близкого человека

Татьяна Буланова рассказала о смерти барабанщика из ее коллектива Михаила Никифорова. Певица сообщила об этом в беседе с mk.ru.

Уход из жизни Никифорова стал огромной потерей для Татьяны Булановой. Артистка не может оправиться от шока.

«Такой кошмар: мы с 1990-го года вместе. Мне Коля (бывший супруг Булановой - прим. ред.) сейчас написал: «Мишаня умер». Это ужас. Ему было 57 лет – еще молодой парень, жить да жить!» – поделилась певица.

Татьяна Буланова подчеркивает, что музыкант был для нее одним из близких людей. Точная причина смерти барабанщика пока неизвестна, однако артистка утверждает, что Никифоров не жаловался на здоровье.

«У других музыкантов бывают проблемы со здоровьем: операции и так далее. А Миша никогда ни о чем таком не говорит. Я так расстроена, что даже не могу позвонить и выяснить все обстоятельства произошедшего. Я просто в шоке!» – передает исполнительница хита «Не отпускай меня».

При этом, несмотря на горе, Буланова не планирует отменять ближайшие концерты.

«Скоро у нас большой тур по южным городам, в октябре-ноябре тоже много концертов. Миша должен был быть с нами, как и все последние 34 года. Даже не представляю, как мы теперь без него», – говорит Буланова, еле сдерживая слезы.

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