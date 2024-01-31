Мировой суд в Москве наказал Ксению Собчак за неуплату штрафа в установленное время

Мировой суд в Москве вынес решение удвоить штраф, не выплаченный журналисткой Ксенией Собчак ранее за нарушение закона «О рекламе». Если первоначально он составлял 5 тыс. рублей, то теперь 10 тыс.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Согласно предыдущему решению, Собчак должна была закрыть штраф за 60 дней после вступления постановления в силу. Однако журналистка не сделала этого.

На этот раз мировой суд на западе Москвы вынес решение о взыскании 10 тыс. рублей.

Напомним, что Собчак обвинили в рекламе вина в Сети. Сначала в отношении ведущей вынесли предупреждение.

Ранее сообщалось, что на Собчак подали в суд с требованием взыскать 50 млн рублей. Истцом выступил автор книги, который счел, что журналистка выдернула цитаты и перевернула их в подводке к рекламе.