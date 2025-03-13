Мирным путем решить проблемы не получилось: на внука Аллы Пугачевой и его жену подали в суд

Певец Никита Пресняков стал третьим лицом по делу его супруги. С Алены требуют взыскать 2,3 млн рублей. У внука Аллы Пугачевой и его жены, по данным Telegram-канала Светский хроник, возникли проблемы с бизнес-партнером.

Иск в суд подал ростовский предприниматель. Он хорошо знаком с семьей Преснякова. У бизнесмена и пары есть общее дело, которое потерпело крах.

Фирма партнеров занималась установкой уличных тренажеров, в том числе по госконтрактам. Однако с 2022 года их бизнес терпит убытки. Супруга Преснякова является гендиректором юрлица, а мужчины делят между собой компанию.

Решить проблемы мирным путем не получилось. Вероятно, претензии ростовского предпринимателя связаны с этим, сообщает Telegram-канал. В итоге он решил подать на пару, которая переехала в США, в суд.

Ранее Наталья Подольская рассказала о жизни Никиты Преснякова в Соединенных Штатах. Он продолжает строить карьеру исполнителя за рубежом.