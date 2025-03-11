«Это действительно тяжело»: как живет эмигрировавший в США внук Аллы Пугачевой

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков тайно уехал из России в 2022 году и продолжает строить карьеру в США. В интервью журналу «Караван историй» Владимир Пресняков и Наталья Подольская рассказали о жизни звездного наследника за рубежом.

Никита Пресняков родился в Лондоне в творческой семье Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Однако в детстве сын артистов не проявлял интерес к музыке, у него не было слуха. Однако со временем он начал записывать песни на английском языке, а затем основал свою рок-группу MULTIVERSE.

«Никита до 16 лет вообще не мог петь. Мы пытались записать песню, когда ему было 12, и он не попадал в ноты — я думал, с ним что-то не так. Но потом вырулил, теперь у него отличная группа, они выступают», — поделился Владимир Пресняков.

Жена артиста Наталья Подольская отметила, что детям знаменитостей приходится непросто из-за «сравнений с родителями». По словам певицы, именно поэтому Никита Пресняков решил пойти «своей дорогой».

«Знаете, сейчас дети так устроены, что они в принципе не слишком-то советуются с родителями. Я смотрю на Никиту, на сына Саши Маршала, на детей Валерии — они идут своей дорогой. Дети известных людей очень болезненно воспринимают постоянные сравнения с родителями, и это действительно тяжело. Поэтому многие стараются поменьше пользоваться известностью семьи», — заявила Наталья Подольская.

Напомним, после переезда в США внук Аллы Пугачевой вернулся в Россию, где выступал с концертами, снимался в кино, играл в театре и участвовал в шоу. В 2022 году Никита Пресняков снова уехал из страны, из-за чего столкнулся с критикой. Появлялась информация о том, что певец даже получил паспорт США, но он опроверг эти слухи. Более того, музыкант думал о возвращении в РФ. В настоящее время артист выступает преимущественно в небольших заведениях, а также подрабатывает в качестве клипмейкера.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России Никита Пресняков решил заработать в США на хитах 2000-х.