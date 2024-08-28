«Мираж» перевел 1 млн рублей на помощь пострадавшим от нападения ВСУ

Группа «Мираж» перевела миллион рублей жителям приграничных областей, которые пострадали от нападения ВСУ. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу коллектива.

По словам лидера коллектива Алексея Горбашова, артисты не смогли оставаться равнодушными к тому, что в настоящий момент происходит в Курской и Белгородской областях.

«Мы часто бывали с концертами и в Курске, и в Белгороде, и в областных центрах. Наверняка среди пострадавших есть и наши зрители, те, кто приходили к нам на концерты, кто любит и слушает наши песни. И эти люди сейчас оказались в беде», — поделился Горбашов.

Миллион рублей музыканты перевели в фонд помощи, созданный Синодальным отделом по благотворительности Русской Православной Церкви. Прежде группа приобретала и отправляла вещи в детские дома, приезжала туда с концертами, давала концерты на российской базе в Сирии и в госпитале Вишневского.

Ранее сообщалось, что актриса Настасья Самбурская передаст часть своей одежды в штаб для пострадавших жителей Курской области.