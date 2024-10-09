Продюсер Бабичев допустил, что пропажа дочери Успенской могла быть пиар-ходом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Недавняя пропажа дочери Любови Успенской всколыхнула СМИ. Сначала адвокат певицы рассказывала, что Татьяна Плаксина находится в некой «недружественной стране», куда ее обманным путем выманили, а потом выяснилось, что девушка сама улетела в Израиль, никого об этом не предупредив.

Продюсер Евгений Бабичев связал инфоповод с плохими продажами билетов на концерты Успенской.

«На мой взгляд, история с дочкой была последним спасительным вариантом для того, чтобы подстегнуть продажи, как-то привлечь внимание аудитории», — рассказал он.

Впрочем, билеты так и не удалось продать, а Успенская в итоге отменила выступления в Москве и Подмосковье.

Бабичев добавил, что команда знаменитости могла привлечь еще больше внимания прессы для освещения инфоповода.

«Может, здесь и правда случилась ссора, недопонимание между матерью и дочкой, но команда тоже не дремлет, решили раскрутить это до уровня вселенского масштаба, чтобы фамилия Успенской в течение недели по возможности вошла в каждый дом», — объяснил он.

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