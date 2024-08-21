«Мир – кошмар»: актер из «Бригады» Павел Майков оставил странную запись в отеле Сургута

Актер Павел Майков, известный по съемкам в сериале «Бригада», побывал в отеле Сургута и оставил запись при выселении. В ней артист заявил, что «мир – кошмар».

Подробности приводит «Вестник Сургутского района».

Издание опубликовало фотографию листка, в котором актера попросили оценить работу ресторана. Майков поставил максимальные оценки, а в графе «ваши пожелания» написал: «Счастья и сил в этом кошмаре!!! Кошмар — это мир, а не отель!!!»

Отмечается, что актер был в Сургуте в начале лета. Он выбрал для остановки один из отелей, название которого не называется.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Лазарев устроил скандал в Перми. Его огорчили неубранный номер и, в частности, ванна в пятизвездочном отеле. Артист рассчитывал отдохнуть в гостинице такого уровня, но его ждали волосы и желтые пятна в ванне.