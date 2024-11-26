Дмитрий Маликов сделал заявление о пополнении в семье

24 января сыну Дмитрия Маликова Марку исполнится семь лет. Накануне артист появился в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Звезды в Сибири», в котором он сыграл одну из ролей. На мероприятии певец рассказал, что подарит сыну на день рождения.

Как и любой любящий родитель, Маликов хочет порадовать Марка и воплотить его давнюю мечту: мальчик очень просит собаку.

«У него день рождения в январе, ждет серьезный подарок — собаку. Не знаю, как мы сподобимся на это или нет, но, по крайней мере, подумаем», — приводит его слова Telegram-канал «Сплетница Кэт».

В начале 1990-х Маликов познакомился с Еленой Изаксон, впоследствии ставшей ему женой. В 2000-м году у них родилась дочь Стефания — девушка не пошла по стопам знаменитого папы, она работает дизайнером.

В 2018 году суррогатная мать родила Дмитрию и Елене сына Марка. Исполнитель стал второй раз отцом, когда ему было 47 лет. Мальчик растет очень активным — родители поддерживают его увлечения. С трех лет Марк занимается шахматами. Недавно он начал ходить на плавание и борьбу.

Недавно Дмитрий Маликов рассказал, что не общался с женой несколько недель из-за кризиса в браке. В 2025 году супруги отметят серебряную свадьбу.