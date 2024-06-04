Минюст передал в ФСБ сведения о призывах лидера ДДТ Юрия Шевчука к революции

Минюст РФ проверил лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после его публичных призывов к революции на концерте в Дубае по требованию председателя «Совета отцов России» Андрея Згонникова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния рассмотрел обращение и направил в Федеральную службу безопасности (ФСБ) для ознакомления и возможного использования в работе.

В ходе концерта в Дубае в начале мая Юрий Шевчук выразил уверенность, что всё всегда заканчивается революцией и призвал своих поклонников поддержать его. Заявления музыканта могут подпасть под статью «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее уехавшим в Израиль лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ) заинтересовались сотрудники Следственного комитета России после его откровений с пранкерами Вованом и Лексусом. В отношении музыканта начали доследственную проверку на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

*Признан иностранным агентом на территории России