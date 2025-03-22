Иван Ургант и его жена задолжали более 100 тыс. рублей по коммунальным платежам

Телеведущий Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе задолжали по коммунальным платежам в трех своих квартирах в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ургант владеет квартирой площадью 101 кв. метр в самом центре Москвы — она находится в Старомонетном переулке. Стоимость жилья составляет около 100 млн рублей, а долги по коммунальным платежам — 16,5 тыс. рублей.

На жену шоумена зарегистрированы две большие квартиры общей стоимостью в 500 млн рублей. Одна из них находится в доме у Патриарших прудов, площадь жилья составляет 202 кв. метров. Вторая недвижимость Кикнадзе, площадью в 268 кв. метров, расположена в Хамовниках. Цена первых апартаментов доходит примерно до 200 млн рублей, вторых — 310 млн рублей.

На двух квартирах жены телеведущего числится долг в 101 тыс. рублей.

Ранее Иван Ургант закрыл ИП в Париже после того, как о его бизнесе стало известно СМИ. 18 марта компания прекратила свою деятельность. Шоумен планировал заниматься во Франции организацией шоу и выступлений.