«Все мне на пользу»: Филипп Киркоров после интервью Аллы Пугачевой раскрыл, о чем жалеет в жизни

Филипп Киркоров раскрыл, о чем жалеет в жизни, после нового интервью бывшей жены Аллы Пугачевой. В беседе с Super.ru певец признался, что ничего не хотел бы изменить.

На праздничном концерте «Дорожного радио» Филипп Киркоров порассуждал о своем жизненном пути. Артист отметил, что доволен тем, как сложилась его карьера и личная жизнь. По словам певца, он не жалеет о прошлом и не стал бы ничего менять, если бы появилась такая возможность.

«Ни о чем не жалею. Даже если бы меня спросили, что бы я сделал заново, — ничего бы не изменил, ни в карьере, ни в личной жизни. Все мне на пользу», — заявил Филипп Киркоров.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» сравнил свою жизнь с украшением: «Принял — и ношу с гордостью».

Недавно Алла Пугачева в свежем интервью Екатерине Гордеевой* (признана иностранным агентом на территории РФ) откровенно высказалась о браке с Филиппом Киркоровым. Певица намекнула, что вышла замуж за артиста по просьбе его матери. Союз с экс-супругом артистка назвала «примитивным ходом», который в то время хорошо сработал и привлек внимание общественности. Она также заявила, что дала бывшему «все, что могла».

Напомним, звездная пара состояла в браке с 1994 по 2005 год. Филипп Киркоров признавался, что не разговаривает с бывшей женой уже пять лет после ссоры. Певец намекал: нынешний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* сделал все, чтобы их общение прекратилось. Несмотря на это, артист не раз поддерживал уехавшую из России в 2022 году экс-супругу и признавался ей в любви.

Ранее приятель Филиппа Киркорова рассказал, что певец плакал после слов Пугачевой об их браке: «Он считает признание Аллы Борисовны предательством».

