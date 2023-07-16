Минус 12 килограммов: певица Бьянка похвасталась результатами похудения

Популярная исполнительница Бьянка призналась, что похудела на 12 килограммов. Артистка рассказала об этом и опубликовала фото в купальнике. Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на личный микроблог звезды.

Раньше Бьянку часто критиковали из-за лишнего веса, поэтому девушка приняла решение заняться собой. Спустя много месяцев она показала, каких результатов добилась. На кадрах певица позировала в черном купальнике на курорте.

Напомним, что исполнительница сильно поправилась после гормонального сбоя. В интервью она признавалась, что активно занимается спортом и соблюдает специальную диету, которую ей прописали врачи.