Минус 12 килограммов: певица Бьянка похвасталась результатами похудения
Певица Бьянка рассказала, что похудела на 12 килограммов и показала фигуру в купальнике.
Источник: Starface.ru
Популярная исполнительница Бьянка призналась, что похудела на 12 килограммов. Артистка рассказала об этом и опубликовала фото в купальнике. Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на личный микроблог звезды.
Раньше Бьянку часто критиковали из-за лишнего веса, поэтому девушка приняла решение заняться собой. Спустя много месяцев она показала, каких результатов добилась. На кадрах певица позировала в черном купальнике на курорте.
Напомним, что исполнительница сильно поправилась после гормонального сбоя. В интервью она признавалась, что активно занимается спортом и соблюдает специальную диету, которую ей прописали врачи.
Изначально девушка мечтала сбросить 20 килограммов, но пока скинула только 12. Несмотря на это, Бьянка рада и выставляет откровенные фото. Звезда упоминала, что хочет сделать пластическую операцию на животе и скульптурировать пресс. Но для этого ей нужно похудеть еще на восемь килограммов.
Ранее мы писали о том, как певицу Бьянку обманули на 4 миллиона рублей при строительстве дома. Юридическая компания обманула певицу с подключением канализации и водоснабжения, более того, у нее возникли сложности с Мособлгазом. При этом за первое нарушение суд взыскал с преступников 375 тысяч рублей.