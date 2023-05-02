В Интернете обсуждают откровенное фото Елизаветы Арзамасовой

Елизавета Арзамасова памятна по роли Галины Васнецовой в комедийном сериале «Папины дочки».

Театралы помнят её Джульетту в паре с Филиппом Бледным – актриса сыграла шекспировскую героиню в 14 лет, став самой юной Джульеттой в истории мирового театра.

На днях супруга фигуриста Ильи Авербуха решила вспомнить молодость и поразить воображение и мужа, а заодно и многочисленных поклонников откровенным фото.

Елизавета выложила в Сеть свою фотографию в полуобнаженном виде, сопроводив ее трогательным пожеланием: «нежного мая».

Фолловеры обычно застенчивой актрисы отреагировали на фото с радостным изумлением.

Многие отметили, что 28-летней Лизе удалось в одном снимке совместить свою сексуальность, красоты, нежность и невинность.